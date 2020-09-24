وحدة تصوير ثانية لحكاية "ضى القمر" للانتهاء من العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان صناع مسلسل "إلا أنا" بوحدة تصوير ثانية تحت قيادة المخرج محمد أسامة، ومدير التصوير تامر جوزيف، للانتهاء من تصوير حكاية "ضى القمر" وتولى قيادة الوحدة الأولى المخرج أحمد حسن، ومدير التصوير عزمى الرحمانى.
"ضى القمر" الحكاية الرابعة بمسلسل "إلا أنا" بطولة كندة علوش ومحمد علاء ومحمد شاهين ونهى عابدين وأحلام الجريتلى وعدد كبير من النجوم. وتبدأ قناة "دى إم سي" عرض أولى حلقات المسلسل يوم السبت المقبل 26 سبتمبر، فى تمام الساعة 8 مساء.
مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخراني، ومن إنتاج سينرجى تامر مرسى وأروما تامر مرتضى.
تدور أحداث المسلسل فى 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.
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