شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تتحدى الطفولة.. والجمهور: ما أتغيرتيش كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة لطيفة فى تحدى الطفولة عبر حسابها على تويتر، وهو التحدى الذى انتشر خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين بوضع صورة لهم فى مرحلة الطفولة مع صورة لهم فى الوقت الحالى، وتغزل متابعى الفنانة لطيفة فى جمالها، حيث أشاروا أن ملامحها لم تختلف كثيرا.





وأعربت الفنانة لطيفة عن سعادتها لتفاعل جمهورها مع أغنيتها الجديدة " خلينى "، ونشرت فيديو عبر حسابها على تويتر لمتابعيها وهويؤدون رقصات الأغنية، وكتبت على الفيديو قائلة:" فرحانة برشا بكل الفيديوهات و تفاعلكم مع خليني ومستنية أكتر".

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وشاركت لطيفة، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها من وراء كواليس تصوير كليبها الجديد، عبر حسابها الشخصي بموقع الصورإنستجرام، وهي ترتدي فستانًا باللون الأسود وتظهر أمام إحدى المرايات وهي في كامل أناقتها بعد خضوعها للمكياج في تصوير الكليبوكتبت لطيفة تعليقًا على صورتها التي حصدت عدد تعليقات وإعجابات كثيرة: "خلين يخليني من هالعيشة يزيني، من كواليس تصويرالكليب".

وكانت قد طرحت المطربة التونسية لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "خلينى"، الأيام الماضية ، عبر قناتها بموقع الفيديوهات" يوتيوب"،كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام.

كما نشرت لطيفة فيديو من برومو أغنيتها الجديدة لتسأل الجمهور عن انطباعهم عليها، وكتبت كذلك كلمات من الأغنية، "ماشي في بالكتهرب.. كيف ما يحلالك اهرب، مستنية اعرف رأيكم في أغنية "خليني" وفرجوني فيديوهاتكم وانتوا بتغنوها".

وكانت آخر أعمال لطيفة أغنيتها "رد الباب وغرب"، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت نجاحا كبيرا بأكثر من مليون و200 ألف مشاهدة بعد شهر من طرحها على موقع يوتيوب