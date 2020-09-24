- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن البابارتزي يرصد هالي بالدوين خلال توجهها لحضور اجتماع عمل فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة و السوبر موديل الشهيرة هايلى بالدوين زوجه النجم الكندى الشهير جاستين بيبر لديها جدول أعمال مزدحم خلال هذه الفترة ، فقد التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لهايلى البالغة من العمر ( 23 عاما ) وهى فى طريقها لحضور اجتماع عمل فى لوس أنجلوس بكاليفورنيا .
ظهرت بالدوين خلال توجهها لتستقل سيارتها الفارهة ، حيث كانت بإطلالة كلاسيكية أنيقة حيث قررت أن تكون ملابسها كاملة باللون الأسود ، حيث ارتدت هايلي " جاكت " oversized مع شورت قصير، واختارت بالدوين حذائها من مجموعة تصميمات دار " Prada " ووصل سعره الى 1130 جنيه إسترلينى .
و لكى تزيد من جمالها اعتمدت هايلى على تصفيفة شعر بسيطة إضافة الى وضع القليل من الماكياج الذى أبرز جمالها وجاذبيتها ، و استكمالا لأناقتها اختارت هايلي أن ترتدي اكسسوارات فضية بسيطة .
ولم تنسى هايلى بالدوين أن ترتدى قناع لكى تتجنب الإصابة بفيروس كورونا " covid-19 " الذى هدد العالم خلال الفترة الماضية .
كانت هذه تفاصيل خبر البابارتزي يرصد هالي بالدوين خلال توجهها لحضور اجتماع عمل فى لوس أنجلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.