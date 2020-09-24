شكرا لقرائتكم خبر عن البابارتزي يرصد هالي بالدوين خلال توجهها لحضور اجتماع عمل فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة و السوبر موديل الشهيرة هايلى بالدوين زوجه النجم الكندى الشهير جاستين بيبر لديها جدول أعمال مزدحم خلال هذه الفترة ، فقد التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لهايلى البالغة من العمر ( 23 عاما ) وهى فى طريقها لحضور اجتماع عمل فى لوس أنجلوس بكاليفورنيا .

ظهرت بالدوين خلال توجهها لتستقل سيارتها الفارهة ، حيث كانت بإطلالة كلاسيكية أنيقة حيث قررت أن تكون ملابسها كاملة باللون الأسود ، حيث ارتدت هايلي " جاكت " oversized مع شورت قصير، واختارت بالدوين حذائها من مجموعة تصميمات دار " Prada " ووصل سعره الى 1130 جنيه إسترلينى .

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و لكى تزيد من جمالها اعتمدت هايلى على تصفيفة شعر بسيطة إضافة الى وضع القليل من الماكياج الذى أبرز جمالها وجاذبيتها ، و استكمالا لأناقتها اختارت هايلي أن ترتدي اكسسوارات فضية بسيطة .

ولم تنسى هايلى بالدوين أن ترتدى قناع لكى تتجنب الإصابة بفيروس كورونا " covid-19 " الذى هدد العالم خلال الفترة الماضية .