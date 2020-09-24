شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى جلسات عمل مكثفة مع مخرج مسلسله الجديد "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المخرج محمد سلامة، جلسات عمل مكثفة مع النجم محمد رمضان، والسيناريست ناصر عبد الرحمن، خلال الفترة الحالية للاستعداد لتصوير مسلسل "موسى" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، من إنتاج شركة سينرجى، حيث أجل المخرج محمد سلامة، هذه الجلسات من قبل بسبب انشغال محمد رمضان بتصوير كليبه الأخير "يا حبيبى" مع المغنى العالمى ميتر جيمس فى دبى.



سلامة ورمضان وناصر

ونشر سلامة، صورة جمعته مع رمضان وناصر عبد الرحمن، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "جلسات عمل مكثفة مع النجم محمد رمضان والسيناريست الكبير ناصر عبد الرحمن، إنتاج شركة سينرجى.. موسى غير أى حد".





ومن المقرر أن يتناقش صناع المسلسل فى التفاصيل المبدئية من حيث أماكن التصوير سواء الداخلية أو خارج القاهرة، فضلا عن ملابس الشخصيات وترشيح باقى فريق العمل.

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وكان محمد رمضان، أعلن خلال أحد البرامج العربية، أن هناك عددا من الممثلين سيشاركون معه فى بطولة المسلسل وهم باسم سمرة، شيرين رضا، وأخرون، حيث يعتمد المسلسل على الإثارة التشويق.

يذكر أن محمد رمضان قدم آخر أعماله بمسلسل "البرنس"، والذى لاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته النجوم أحمد زاهر، نور اللبناينة، ريم سامى، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إدوارد، محمد علاء، أحمد داش، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.