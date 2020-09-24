ماذا قالت تيرا بانكس عن الخاتم الذى أثار الجدل حول خطبتها من لويس مارتن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة طويلة من الشائعات التى لاحقتها خلال الفترة الماضية بإتمام خطبتها فى أجواء سرية ، قررت النجمة العالمية تيرا بانكس أن تتحدث عن كل ما يخص هذا الموضوع وذلك بهدف وضع حد للشائعات التى انتشرت بكثافة و تؤكد خطبتها من صديقها لويس بيلانجيه مارتن .
بدأت الشائعة بعد ظهور تيرا بانكس مقدمة برنامج " Dancing with the Stars " و البالغة من العمر ( 46 عاما ) و هى ترتدى خاتم أشبه بخاتم الخطوبة بيدها اليسرى و ذلك أثناء خروجها مع صديقها لويس مارتن فى سانتا مونيكا بكاليفورنيا فى شهر أغسطس الماضى ، مما أثار شائعة بأن مارتن تقدم بالفعل لطلب الزواج منها و هي ترتدي بالفعل الخاتم الماسي الخاص بالخطوبة.
صورة تيرا بانكس التي اثارت الجدل
وحسب موقع " سيكس بيدج " أن تيرا بانكس أكدت فى مقابلة مع تامرون هول أن الخاتم الذى ارتدته و ظهرت به فى الصور التى سجلتها عدسات " البابارتزى " لم يكن خاتم خطوبة لكنه خاتم عادى عجبها تصميمه فارتدته، و أكدت أن الخاتم الذى أثار ضجة هو من الأوبال وليس الماس .
تيرا بانكس
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