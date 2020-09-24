شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يطرح "محتاج سنة" بتوقيع محمد عاطف وأحمد زعيم .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت اليوم شركة "مزيكا" على موقع يوتيوب، ومحطات الراديو، أغنية جديدة بعنوان "محتاج سنة"، للمطرب الشاب أحمد جمال، وهى رابع أغاني ألبومه الغنائى الجديد، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما.
وتعتمد الأغنية على الطابع الرومانسى، مع نغمات الريتم المقسوم، وتحمل فى وصفها ومضمونها قصة حب حقيقية.
وتقول كلمات الأغنية:
"محتاج سنة علشان أوصفها
حاسس من بدري إني عارفها
برتاح وأفرح لما بشوفها وأتجنن لو هي بعيد
قدام براءتها ورقتها سلمت وعلى طول حبيبتها
ده أنا عيني بتعشق طلتها لما تهل بييجي العيد
يذكر أن المطرب أحمد جمال قد طرح عدة أغانى مؤخرا منها "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، وأغنية "كل سنة وانت طيب" كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو، و"من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق.
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