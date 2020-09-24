فنان لبناني يعتذر للشعب المصري بسبب "تغريدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

اعتذر الفنان اللبناني باسم مغنية للشعب المصري بعد تغريدة كتبها قبل أيام.

وحملت التغريدة السابقة عبر حسابه على "تويتر" سؤالًا وجهه إلى أصدقائه في مصر، حول إن كان فيروس كورونا انتهى؟، لأنه لا يجد عددا كبيرا يرتدي الكمامة الطبية.

وكتب: "أتلقى هجوما على السوشيال ميديا من البعض بسبب تويت سألت أصدقائي في مصر وهم كثر جدا، إذا كان هناك كورونا في مصر لأني أرى القليل الذين يضعون كمامة".

وسأل: "هل أخطأت في حق مصر؟ وأنا أقولها بكل حب، أنا الذي كتبت من فترة تويت عن نفس الموضوع في لبنان".

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واستكمل: "الكل يعرف محبتي الكبيرة لمصر وأصدقائي هناك، أنا الذي أعرف كل ركن فيكي يا القاهرة، لو كنت مصريا وكتبت هذا التويت، هل كنت سأنتقد؟ أم لأني غير مصري".

واختتم: "على فكرة أنا لبناني مصري سوري عراقي جزائري وعربي أنا أعتذر من كل شخص أحس بالإساءة، تحية لمصر الحبيبة".

وشارك باسم مغنية رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "النهاية".