أحلام للشعب السعودي: "كم كنت أشعر بالفخر وأنا بينكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة أحلام، على توجيه رسالة للشعب السعودي بعد إحياء حفلها الغنائي، مشيدة بالتنظيم الخاص باحتفالات اليوم الوطني.

وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏شكراً هيئة الترفيه على هذا التنظيم لاحتفالات اليوم الوطني.. شكراً لمعالي تركي آل الشيخ على مجهوده الجبار.. كم كنت أشعر بالفخر وأنا بينكم.. بنتكم، احتفلت معاكم باليوم الوطني اللي هو جزء لا يتجزأ مني.. تربيت على حب السعودية وولائي لها لأبعد الحدود.. أنا بنت زايد بنتكم ".

وكانت الفنانة أحلام، قد أحيت الثلاثاء الماضي، حفلها الغنائي بالمملكة العربية السعودية، احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 90 .

وبكت أحلام، على المسرح بسبب غياب جمهورها للمرة الأولى عن الحفل بطريقة "أون لاين"، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.