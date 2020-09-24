مسلسل "الناجية الوحيدة" يجمع هدى حسين بالمخرجة هيا عبدالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
أعلن المنتج جمال سنان، عن استعداده لإنتاج مسلسل درامي جديد يحمل اسم "الناجية الوحيدة" بطولة الفنانة العراقية هدى حسين، ومن إخراج الكويتية هيا عبدالسلام.
ونشر سنان، صورة تجمع هدى مع هيا عبر حسابه على تويتر، وعلق: "بإذن الله، سننطلق قريباً جداً بتصوير مسلسل الناجية الوحيدة، لنجمة الخليج هدى حسين في أول تعاون مع المخرجة هيا عبد السلام انتظرونا قريباً" .
المسلسل الخليجي يطرح قصة اجتماعية مشوّقة جداً، وينطلق تصويره في الكويت، ويشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الدراما الخليجية.
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