إيرادات الأربعاء.. "توأم روحي" الثاني و"الغسالة" أقل من 30 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 3 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، وحققت الأعمال الثلاثة مجتمعة أمس الأربعاء 23 سبتمبر، إيرادات قُدرت بـ299 ألفًا و333 جنيها، موزعة على النحو التالي..

زنزانة 7

نجح فيلم "زنزانة 7" في الحصول على المركز الأول، وحقق أمس 170 ألفًا و401 جنيه.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

توأم روحي

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احتل المركز الثاني فيلم توأم روحي، محققا 99 ألفًا و121 جنيها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

الغسالة

وجاء فيلم "الغسالة"، في المركز الثالث، بعد تحقيقه 29 ألفا و811 جنيها.

"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، بيومي فؤاد.