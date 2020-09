إيرادات الأربعاء.. "Tenet" يحتل الصدارة و"Greenland" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الأربعاء 23 سبتمبر، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 95 ألفًا و6 جنيهات.

واحتل المركز الثاني فيلم "Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 71 ألفًا و49 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 22 ألفا و282 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "unhinged" محققًا 20 ألفًا و964 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم الرعب "follow me" بعد تحقيقه 13 ألفا و869 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "The New Mutants" والذي حقق 13 ألفًا و574 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "trolls world tour" وحقق 11 ألفًا و836 جنيهًا.

في المركز الثامن جاء الفيلم الرومانسي " After We Collided"، محققًا 8 آلاف و796 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 7 آلاف و23 جنيها، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 4 آلاف و822 جنيها.