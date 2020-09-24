ماذا قالت نهى العمروسي بعد القبض على 3 متهمين في قضية الفيرمونت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وصل الإنتربول المصري اليوم الخميس إلى مطار القاهرة، وبرفقتهم 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم بقضية الاعتداء الجنسي على فتاة بفندق فيرمونت.

وأكدت الفنانة نهى العمروسي في تصريح خاص لمصراوي:" لن أعلق على أي شيء يخص القضية، حفاظا على موقف ابنتي، والتزاما بتعليمات المحامي المتولي مهمة الدفاع عنها".

والمتهمون المقبوض عليهم والمرحلون من لبنان، هم: "أحمد ح." و"عمر ح." وشقيقه "خالد"، وجارٍ احتجازهم في أحد المقار الأمنية لحين العرض على النيابة العامة.

بدأت القضية أواخر يوليو الماضي، حينما تصدر اسم "جريمة فيرمونت" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتداول مئات من المغردين رواية نقلتها حساب "شرطة الاعتداءات" Assault

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Police على إنستجرام لفتاة قالت إنه تم اغتصابها عام 2014 داخل فندق فيرمونت بعد تخديرها بمخدر GHB الذي يؤدي لفقدان الوعي، وأنهم قاموا بتصوير أنفسهم خلال الاعتداء عليها بالإضافة لحفرهم أحرف أسماءهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم. وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس عدد من المتهمين في القضية، على ذمة التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية الفيرمونت"، ومن بينهم نازلي ابنة الفنانة نهى العمروسي.

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