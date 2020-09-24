تراند اليوم : فنان شهير يعتذر للمصريين بعد تغريدة اعتبرت "مسيئة"

وجه الفنان اللبناني باسم مغنية اعتذاره للمصريين بعد الهجوم الذي أثاره انتقاده لعدم ارتداء كمامات طبية وقائية من فيروس كورونا في مصر.

وكتب مغنية عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أتلقى هجوما على السوشيال ميديا من البعض بسبب تويت سألت أصدقائي في مصر وهم كثر جدا، إذا كان هناك كورونا في مصر لأني أرى القليل الذين يضعون كمامة.. هل أخطأت في حق مصر؟ وأنا أقولها بكل حب.. أنا الذي كتبت من فترة تويت عن نفس الموضوع في لبنان".

وأضاف: "الكل يعرف محبتي الكبيرة لمصر وأصدقائي هناك.. أنا الذي أعرف كل ركن فيكي يا القاهرة.. لو كنت مصريا وكتبت هذا التويت، هل كنت سأنتقد؟ أم لأني غير مصري. على فكرة أنا لبناني مصري سوري عراقي جزائري وعربي".