تراند اليوم : بالفيديو.. فيفي عبده تثير ضجة بطريقة احتفالها باليوم الوطني للسعودية

انضمت الفنانة المصرية فيفي عبده، إلى العديد من الفنانين العرب الذين حرصوا على تهنئة المملكة العربية السعودية بمناسبة حلول يومها الوطني الـ90، لكن بطريقتها الخاصة.

شاركت فيفي عبده مقطعا مصورا لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وهي تؤدي وصلة رقص على أنغام إحدى أغنيات المطرب السعودي محمد عبده.

وكتبت فيفي عبده مع المقطع المصور: "تحياتي للسعودية الأغنية دي أغنية ايوه للفنان محمد عبده بحبكم"، على حد تعبيرها.

وأثارت تهنئة فيفي عبده بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90 تفاعلا واسعا من جانب متابعيها، الذين أجمع عدد كبير منهم أنها تشبه في المقطع المصور المطربة المصرية، نجاة الصغيرة.