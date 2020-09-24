ايتن عامر تطل على جمهورها بالجمبسوت

نشرت الفنانة ايتن عامر صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "ايتن" في الصورة بإطلالة جذابة وهي تستعرض جمالها بعد خسارة وزنها، مرتدية "جمبسوت" باللون الفضي، وعلقت قائلة: "حلم كبير، تألق أكثر، تألق مشرق".

وكانت قد بدأت "عامر" تصوير مشاهدها

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ضمن أحداث مسلسل "في يوم وليلة"، الذي تشارك في بطولته مع الفنان أحمد رزق، ومن المقرر أن ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة وتدور أحداثه فى إطار الغموض والإثارة.



يشارك في بطولة المسلسل كل من

صلاح عبدالله، نضال الشافعي، محمد مهران، حسني شتا، محمد جمعة، ولاء الشرف، وتجري الشركة التعاقد مع باقي أبطال العمل، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن الفنانة ايتن عامر كانت قد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "فرصة تانية"، مع النجمة ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، هبة مجدي، إدوارد، ونهال عنبر.