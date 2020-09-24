تعرف على موعد إنطلاق برنامج المواهب The Voice Senior

قررت مجموعة MBC طرح الموسم الأول من برنامج الأصوات the Voice Senior، والذي من المقرر عرضه يوم 7 أكتوبر المقبل عبر شاشة "MBC 1".

ويعد برنامج "the Voice Senior" اول برنامج مواهب فوق الـ60 عاماً في الوطن العربي.

كما أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج The Voice، عن انطلاق نسخة جديدة من برامجه، وذلك عبر موقع تبادل

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الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت الصفحة البرومو الرسمي لنسخة "الكبار" من البرنامج بعنوان "The Voice Senior"، الذي يضم مجموعة من أبرز نجوم الوطن العربي .



وتشمل لجنة التحكيم أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، وهم النجمة نجوى كرم، الديفا سميرة سعيد، أمير الغناء هاني

شاكر، والنجم ملحم زين، وكان البرنامج قد تم تأجيله لأكثر من مرة بسبب الظروف التي مرت بها لبنان.

ويعتمد البرنامج على اكتشاف المواهب الغنائية في كبار السن ممن تخطوا الـ60 عاما، وستتم تصفيتهم من خلال البرنامج على مراحل، والفائز في المرحلة النهائية ستقوم إدارة mbc بإنتاج كليب خاص له.