فن ومشاهير

تعرف على نصيحة علا رشدي لـ جمهورها

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 وجهت الفنانة علا رشدي نصيحة لمتابعيها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"

 

 

 نشرت"علا" صورة جديدة لها، وظهرت خلالها على إحدى الشواطئ، وعلقت

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عليها قائلة:" بين الحين والآخر، تحتاج إلى إعادة الشحن، لتعود لنفسك، إلى جوهر الحياة، لتتنفس"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
 

 يذكر أن آخر أعمال الفنانة

علا رشدي مسلسل " ب 100وش" والتي شاركت من خلاله في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عقب عرضه على الشاشات التلفزيونية.

 

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