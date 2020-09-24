أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج The Voice، عن انطلاق نسخة جديدة من برامجه، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت الصفحة البرومو الرسمي لنسخة "الكبار" من البرنامج بعنوان "The Voice Senior"، الذي يضم مجموعة من أبرز نجومالوطن العربي في لجنة التحكيم وهم "نجوى كرم، سميرة سعيد، نجوى كرم، هاني شاكر"، وهي النسخة الاولى من نوعها التي يقدمها البرنامجة، لتكون متخصصة في المواهب التي تخطت سن الـ 60 عاماً فما فوق.
تم الإعلان عن انطلاق البرنامج في مطلع العام الجاري بعد نجاح إصداري "The Voice ، The Voice Kids"، لكن تعرض للتأجيل قبل تصوير حلقاته بسبب انتشار وباء كورونا، الذي أوقف جميه الأنشطة الفنية في عدد من بلدان العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 أكتوبر..انطلاق برنامج The Voice Senior لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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