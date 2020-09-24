7 أكتوبر..انطلاق برنامج The Voice Senior

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج The Voice، عن انطلاق نسخة جديدة من برامجه، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت الصفحة البرومو الرسمي لنسخة "الكبار" من البرنامج بعنوان "The Voice Senior"، الذي يضم مجموعة من أبرز نجوم

الوطن العربي في لجنة التحكيم وهم "نجوى كرم، سميرة سعيد، نجوى كرم، هاني شاكر"، وهي النسخة الاولى من نوعها التي يقدمها البرنامجة، لتكون متخصصة في المواهب التي تخطت سن الـ 60 عاماً فما فوق.

تم الإعلان عن انطلاق البرنامج في مطلع العام الجاري بعد نجاح إصداري "The Voice ، The Voice Kids"، لكن تعرض للتأجيل قبل تصوير حلقاته بسبب انتشار وباء كورونا، الذي أوقف جميه الأنشطة الفنية في عدد من بلدان العالم.

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