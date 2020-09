7 أكتوبر..انطلاق برنامج The Voice Senior

View this post on Instagram

لأول مرّة في الوطن العربي مواهب فوق الستين سوف تحظى بفرصة الغناء أمام المدربين في #MBCTheVoiceSenior كونوا على الموعد مع أصوات رائعة ونخبة من ألمع النجوم في الوطن العربي: نجوى كرم، سميرة سعيد، هاني شاكر، ملحم زين ابتداءً من 7 أكتوبر على #MBC1