غداً.. رابح صقر في حفل غنائي بالرياض

يحيي الفنان رابح صقر، حفله الغنائي في السعودية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني هناك، المقامة في عدد من مدن المملكة.

ومن المقرر أن يقام الحفل غداً

الجمعة الموافق 25 سبتمبر، في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.

تشهد المملكة خلال الأسبوع القادم، احتفالات فنية ضخمة

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باليوم الوطني في عدد من المدن "الدمام، جدة، الرياض"، بوجود أبرز نجوم العالم العربي، ومنهم "راشد الماجد، أصيل أبو بكر، أحلام، عبادي الجوهر، داليا مبارك"، بالإضافة إلى نجوم الغناء المصري"محمد حماقي، أنغام، تامر عاشور".