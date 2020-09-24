غداً.. رابح صقر في حفل غنائي بالرياض

يحيي الفنان رابح صقر، حفله الغنائي في السعودية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني هناك، المقامة في عدد من مدن المملكة.
ومن المقرر أن يقام الحفل غداًالجمعة الموافق 25 سبتمبر، في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.
تشهد المملكة خلال الأسبوع القادم، احتفالات فنية ضخمة
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