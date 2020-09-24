نجوم الوطن العربي يشاركون في تحدي الطفولة

شارك العديد من فناني الوطن العربي في تحدي الطفولة، والذي أشعل مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الحالية، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل المختلفة.

نشرت الفنانة التونسية لطيفة صورة لها من مرحلة الطفولة، حيث جمعت صورتين إحداهما وهي كبيرة والأخرى منذ الطفولة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

مازح الفنان أحمد التهامي متابعيه، حيث

نشر صورتين إحداهما في مرحلة الطفولة والأخرى وهو كبير، وعلق عليها قائلاً:"ليه يا زمان مسبتناش أبرياء زي زمان"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

كما شاركت الفنانة جيهان خليل في التحدي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

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كما مازح الفنان خالد سرحان متابعيه، بنشره صورتين له إحداهما في مرحلة الطفولة والاخرى وهو كبير على إحدى الشواطئ، وعلق عليها قائلاً:"ملبستش هدومي من ساعتها"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

كما شاركت الفنانة مادلين طبر في التحدي، وعلقت عليها قائلة:"تحدي الطفولة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

يذكر أن التحدي يوضح وجه المقارنة بين الكبر والطفولة، وتم إطلاقه خلال الأيام القليلة الماضية، وتصدر المشهد في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي .