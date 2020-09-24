غداً.. محمد حماقي يختتم فعاليات اليوم الوطني السعودي في جدة

يستعد الفنان محمد حماقي، لحفله الغنائي في السعودية، ضمن فعاليات اليوم الوطني هناك، الذي يقام في عدد من مدن المملكة.

يقام الحفلة، الليلة، بالصالة المغطاة في مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة، في تمام الساعة

الـ 10 مساءً بتوقيت السعودية، الـ 9 بتوقيت مصر.

يتم اذاعة الحفل مباشرةً عبر أحد التطبيقات الترفيهية الشهيرة، لتكون هي الليلة الختامية لفعاليات الاحتفال في جدة.

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وفي نفس السياق، يقام الليلة حفل الفنانة أنغام، والفنان تامر عاشور، على نفس المسرح، حيث بدأت فعاليات الاحتفال يوم الثلاثاء الماضي، بحفل غنائي للفنانة أحلام، تبعه حفل للفنان عبادي الجوهر والفنانة داليا مبارك، وحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة بتقنية "أون لاين"، بعد إلغاء الحضور الجماهيري للفعالية تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.