شاركت الفنانة مي سليم جمهورها يأحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وظهرت مي باطلالة غاية في الاناقة حيث ارتدت فستان ابيض انيق مع مكياج وردي هادئ الى جانب مع بعض من المجوهرات. انيق مع مكياج وردي هادئ الى جانب مع بعض من المجوهرات. ويشار الى ان اخر اعمال الفنانة مي سليم هو مسلسل "حواديت Advertisements الشانزليزيه" حيث كانت تدور احداث المسلسل في حقبة الخمسينات وتدور احداث المسلسل حول جريمة قتل وتحاول الشرظة ايجاد القاتل ، والمسلسل من بطولة اياد نصار وداليا مصطفى وانجي المقدم ومن تاليف ايمن سليم واخراج مرقس عادل . الشانزليزيه" حيث كانت تدور احداث المسلسل في حقبة الخمسينات وتدور احداث المسلسل حول جريمة قتل وتحاول الشرظة ايجاد القاتل ، والمسلسل من بطولة اياد نصار وداليا مصطفى وانجي المقدم ومن تاليف ايمن سليم واخراج مرقس عادل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مي سليم تتالق بالأبيض في احدث جلسة تصوير لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.