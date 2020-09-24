صور.. مي سليم تتالق بالأبيض في احدث جلسة تصوير لها

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها يأحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"
وظهرت مي باطلالة غاية في الاناقة حيث ارتدت فستان ابيضانيق مع مكياج وردي هادئ الى جانب مع بعض من المجوهرات.
ويشار الى ان اخر اعمال الفنانة مي سليم هو مسلسل "حواديت
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