فيديو.. ميس حمدان من كواليس أغنية "صح صح"

شاركت الفنانة ميس حمدان متابعيها فيديو جديد لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشرت"ميس" مقطع فيديو من كواليس أغنيتها الجديدة"صح صح"، وعلقت عليه قائلة:"إسمعوا، إصحى،صح صح، يلااا"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر

التعليقات، وتمنوا لها نجاح الأغنية.

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يذكر أن أغنية"صح صح" هى باللهجة الخليجية، بالتعاون مع المنتج نصر محروس، من كلمات أسامة السليمي، ألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال.

يذكر أن آخر أعمال ميس حمدان مسلسل"أمير الليل"، بطولة:

رامي عياش، داليدا خليل، أسهد رشدان، من تأليف: منى طايع، إخراج: إيلي برباري، تدور أحداثه حول سحر وغموض شخصية الأمير عمر، وتمرد وعنفوان شخصية شقيقة زوجته المريضة فرح، كل هذا خلال حقبة تاريخيّة مهمّة من تاريخ لبنان في زمن الإنتداب، ويمتد بالحقبة حتى أواخر ثلاثينيّات القرن الماضي، كما يُظهر قصور الأمراء وبيوت قُرى لبنان.

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