بعد تصدره للتريند.. من هو أبو بكر سالم؟

أصبح الفنان الراحل أبو بكر سالم، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما استرجع مواطنون ذكرياته بمشاركة مقطع مؤثر له بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني، حيث كان وقتها يحمل الرقم 87 أي قبل 3 أعوام.

وظهر في المقطع المتداول الفنان الراحل أبو بكر سالم لحظة دخوله على المسرح وهو جالس على كرسي متحرك.

وتقدم إليكم "بوابة الوفد" كل ما تريد معرفته عن أبو بكر سالم:-

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نبذة عن أبو بكر سالم

أبو بكر سالم بلفقية ولد في 17 مارس 1939 وتوفى في 10 ديسمبر 2017، مغني وملحن سعودي من أصول حضرمية. أجاد ألوان الغناء العربية المختلفة؛ فقد برز في الغناء الحضرمي الذي بدأ يمارسه منذ بداياته الفنية، وقدم أكثر من عشر أغانٍ منها: قال المعنى لمه، ومسكين يا ناس ويا ليل هل أشكو ووامغرد وبات ساجي الطرف وأحبة ربى صنعاء ورسولي

قوم ومجروح وأصيل والله أصيل، بالإضافة إلى القصائد الفصيحة لأبي القاسم الشابي وجده أبو بكر بن شهاب، وأيضاً الحفلات الغنائية في مهرجانات الأغنية العربية المتعددة.

وتغنت أغانيه من قبل فناني الوطن العربي مثل وليد توفيق وراغب علامة، بالإضافة إلى فناني الخليج العربي مثل طلال مداح وعبد الله الرويشد، بالإضافة إلى كتابته وتلحينه أغاني لكبار فناني الوطن العربي، مثل الراحلة وردة الجزائرية. كما لديه "ديوان شاعر" قبل الطرب يحتوي على القصائد التي كتبها طوال مشواره الفني والأدبي منذ دخوله عالم الفن والأدب عام 1956. ويلقب بـ"أبو الغناء الخليجي".