بعدما صدمت الجمهور بنحافتها.. شاهد بوسي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة بوسي، جمهورها بصورة جديدة، ظهرت فيها بخسارة وزن ملحوظة، مثل الصورة التي نشرتها منذ أيام قليلة وصدمتهم بها خاصة أن ملامحها تغيرت وتبدلت بعدما نقصت في الوزن.

وظرهت بوسي في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، بفستانًا طويلًا به ألوان كثيرة، استطاع أن ينال إعجاب متابعيها.

وظهرت بوسي في إحدى حلقات برنامج "اغلب السقا"، التي تنافست من خلاله مع السقا، رمضان الماضي عبر فضائية إم بي سي مصر.

البرنامج قدمته الفنانة رزان مغربي، واستضاف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم عمرو يوسف، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرين.