رامي صبري يطرح أغنية جديدة خلال أيام

متابعة بتجـــــــــــــرد: يستعد الفنان المصري رامي صبري، لطرح أحدث أغانيه التي تحمل عنوان “خليني أشوفك تاني”، خلال الفترة المقبلة، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن صبري انتهى من تسجيلها لطرحها، وهي من كلمات الشاعر أحمد علي موسى، وألحان مدين، وتوزيع أسامه الهادي، وماستر جلال الحمداوي.

وكان صبري قد طرح خلال الفترة الماضية أغنية باسم “خطيرة”، وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، قبل أقل من شهرين.