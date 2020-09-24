دونالد ترامب يهاجم ميغان ماركل

متابعة بتجــــــــــــرد: هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الممثلة ميغان ماركل بعدما طالته تصريحاتها الأخيرة، متمنياً لزوجها الأمير هاري بسخرية «حظاً سعيداً».

وقال ترامب رداً على سؤال عن تصريحات ماركل الأخيرة «لست من المعجبين بها»، مضيفاً «أتمنى لهاري حظاً سعيداً، لأنه سيكون بحاجة إليه».

وكان هاري وميغان علّقا في شريط فيديو عرضته شبكة «إي بي سي» الأربعاء على لائحة «الشخصيات المئة» التي نشرتها مجلة «تايم» الأسبوعية، فشددا على الأهمية الكبيرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، من دون أن يأتيا على ذكر ترامب بالاسم.

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وقالت ماركل «كل 4 سنوات، يقال لنا إنها الانتخابات الأهم في حياتنا، ولكن هذه المرة هي فعلاً كذلك. عندما نقترع، تكون قيمنا معنية، وأصواتنا تصبح مسموعة».

أما الأمير هاري فقال «من المهم جداً رفض خطاب الكراهية والتضليل والتهجم على الإنترنت».

وكانت الممثلة التي أعلنت مع زوجها انسحابهما من التزامات العائلة الملكية البريطانية مطلع يناير، خرجت عن تحفظها في مطلع يونيو بتعليقها على مقتل جورج فلويد، وبصورة أعمّ على العنصرية وعنف عناصر الشرطة في الولايات المتحدة.