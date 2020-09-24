بعد انقطاع دام 11 عامًا.. صوفيا لورين تعود إلى التمثيل!

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد انقطاعٍ دام 11 عاماً، تعتزم الممثلة الإيطالية صوفيا لورين العودة إلى التمثيل ببطولة فيلم روائي سيتم عرضه على منصة نتفليكس.

وفي التّفاصيل، ستؤدّي أيقونة العصر الذهبي في هوليوود، البالغة من العمر 86 عامًا، الدور الرئيسي في دراما جديدة باللغة الإيطالية بعنوان “The Life Ahead من إخراج ابنها إدواردو بونتي.

وستلعب صوفيا دور امرأة يهودية، ناجية من “الهولوكوست” (إبادة جماعية وقعت خلال الحرب العالمية الثانية) تدعى مدام روزا، وتساعد في تربية أبناء “البغايا”.

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ومن جهتها، كشفت لورين عن حماسها لهذا المشروع الجديد قائلةً: “عندما عرض ابني الدور عليّ، كان الأمر أشبه بحلمٍ أصبح حقيقة”.

وأضافت: “لقد انتهزتُ الفرصة وأحببتُ تجسيد دور السيدة روزا. فهي شخصية صلبة وفي الوقت عينه هشة كونها من الناجين من الهولوكوست، وتذكرني بأمّي في نواحٍ كثيرة”.

ومن المتوقع البدء بتصوير الفيلم كما هو مخطط له في روما في شهر تشرين الأول المقبل.