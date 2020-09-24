الموت يغيّب أرملة الراحل الكبير وديع الصافي

متابعة بتجـــــــــــرد: توفيت السيدة ملفينا طانيوس فرنسيس ارملة الفنان الكبير الراحل وديع الصافي، بعد صراع مع المرض. وغيّب الموت السيدة ملفينا عن عمر ناهز الـ87 عاماً اليوم الخميس، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد الجمعة في كنيسة مار روكز بالحازمية.

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