بالفيديو.. أحلام تحتفل بعيد ميلاد زوجها بتورتة مميزة ورسالة رومانسية

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ميلاد زوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري.

الفنانة الإماراتية أحضرت لزوجها قالب تورتة مميز، حمل مجسم لسيارة راليات، وهو ما أسعد زوجها كثيرا، ووجه لها رسالة شكر.

زوج أحلام قال في رسالته لها: "الله رزقني بحبيبة وصديقة وزوجة وأم عيال أم فاهد يا حبيبتي ياللي ما في عمري زعلتني وتمهد لي الجو المناسب سبحان الله في كل شيء".

وأضاف: "يا بعد عمري يا أم فاهد.. مشكورة على هالكيكة الحلوة اللي مثلك اللي ذكرتني بالراليات اللي أحاول أنساها مو قادر يا عمري يا أم فاهد".

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الفنانة الإماراتية ردت على كلام زوجها، بقولها: "كل عام وانت نور عيوني وضوى دنياي والحمد لله ان ربي رزقني بزوج وبحبيب وصديق واخ واب وكل شي حلو انته اللي عمرك ما حسيت خاطري بكلمه وحشمتني وأكرمتني وتشوف وجهي غضبان والا راضي".

وتابعت: "ربي لايفرقنا ويبارك لنا في حياتنا وعيالنا وسعادتنا احبك يا اغلا من سكن قلبي وكل عام وحنا مع بعض وكل عام وانت بخير حبيبي".