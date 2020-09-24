بالصور.. مي سليم تتألق بالأبيض في أحدث جلسة تصوير

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة الأردنية مي سليم لجلسة تصوير حديثة، بعدسة المصور محمد القيشي.

الفنانة الأردنية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي تألقت فيها بفستان طويل باللون الأبيض، من تووقيع المصمم أحمد حافظ.

مي أسدلت شعرها الأصفر القصير في تسريحة بسيطة، بأنامل مصفف الشعر كريم أبو السعود، وتزينت بمكياج كثيف بلمسات الماكييرة أسما الديب.

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وكانت الفنانة الأردنية مي سليم قد أعلنت مؤخرا انتهاءها من تصوير دورها في مسلسل "خيط حرير"، والذي كان قد تأجل تصويره أكثر من مرة، وذلك بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

مي عبرت، خلال استضافتها في برنامج The Insider بالعربي، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في المسلسل، لافتة إلى أنها كانت تتمنى استمرار التصوير لفترة أطول مع كل نجوم "خيط حرير"، وفي مقدمتهم بطلة العمل الفنانة مي عزالدين، التي تعمل معها لأول مرة.

ومسلسل "خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر، ومن بطولة مي عزالدين، ومحمود عبدالمغني، ونيكولا معوض، ومي سليم، وسوسن بدر، وأحمد خليل، وغيرهم.