رامي صبري يستعد لطرح أغنيته الجديدة "خليني أشوفك تاني"

رنا صلاح الدين - كشف الفنان رامي صبري، عن أسم أغنيته الجديدة المقرر ان يطرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، فريبًا.

ونشر رامي، الصورة الدعائية للأغنية، وعلق عليها عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام":" خليني اشوفك تاني اغنيه جديده قريبا ".

الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى أحمد على موسى، ألحان مدين، توزيع أسامة عبد الهادي.

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واعتذر المطرب رامي صبري، عن المشاركة في حفلات اليوم الوطني السعودي، كاشفًا عن السبب من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب صبري:"كل عيد وطني وأنتم بخير جمهورنا السعودي، وبعتذر عن عدم وجودي في حفلات اليوم الوطني لظروف خاصة، ونلتقي في شهر أكتوبر إن شاء الله".

على جانب آخر طرح رامي صبري الفترة القليلة الماضية أغنية "خطيرة"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من ألحانه، وكلمات تامر حسين وتوزيع جلال الحمداوي.

وسبق وأن طرح رامي صبري أغنية "حياتي مش تمام"، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، حيث حققت الأغنية نجاحا كبيرا.