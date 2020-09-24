بالفيديو| رانيا يوسف تودع آخر أيام الصيف بفستان أحمر قصير

رنا صلاح الدين - ودعت الفنانة رانيا يوسف، آخر أيام الصيفية، بمشاركة جمهورها فيديو جديد لها على البحر.

وظهرت رانيا في الفيديو القصير وهي مرتدية فستانًأ أحمر اللون قصير، مع انسدال شعرها على كتفها ووضع نظارة شمسية، وعلقت عليه من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"آخر أيام الصيفية".

وكانت قد أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل مؤخرا، بظهورها مرتدية "دبلة"، وهو ما دفع جمهورها للتساؤل عما إذا كانت قد احتفلت بخطوبتها سرا.

وكشفت رانيا حقيقة خطوبتها، خلال لقائها في برنامج "Et بالعربي"، حيث كشفت أنها ترتدي "دبلة" من أجل دورها في مسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم "شارع 9"، حيث قالت: "دي دبلة الشخصية راجية مش دبلتي".