نانسي عجرم تتصدّر ترند “يوتيوب” بحفل “تيك توك” في ساعات

متابعة بتجــــــــــرد: تعيش النجمة اللبنانية نانسي عجرم حالة نجاح استثنائية بعد عرض حفلها الأونلاين على “تيك توك” والأصداء الإيجابية التي رافقته.

وتصدّر فيديو الحفل المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا (Trending) بعد ساعات قليلة على عرضه عبر قناة نانسي الرسمية في موقع “يوتيوب”. ورغم عرضه لأوّل مرّة منذ عدّة أيّام على “تيك توك”، حقق حفل نانسي عجرم نسبة مشاهدة مرتفعة بعد ساعات قليلة على طرحه على “يوتيوب”.

وتعتبر نانسي عجرم أوّل فنانة عربية تقدم عملًا غنائيًا على تطبيق “تيك توك”، حيث تخطى الحفل التوقعات إن كان من ناحية الحرفية التي قدمت والمستوى العالي الذي شهده، وأيضًا كان هناك العديد من المفاجآت التي تركتها نانسي للبث المباشر، بعد أن قامت بتشويق جمهورها من خلال عدة فيديوهات نشرتها عبر حساباتها في “السوشيال ميديا”.

وكانت نانسي عجرم قد تصدرت بعد الحفل مباشرةً الترند العالمي من خلال عدد من الهاشتاغات بالإضافة لعناوين الصحف العربية والصفحات الأولى.

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