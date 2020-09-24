أحمد العوضي يخطط لـ"مغامرة غير مسبوقة"

كشف الفنان المصري أحمد العوضي، عن تلقيه تحد للمشاركة في مباراة ملاكمة عالمية تجمعة ببطل العالم في الملاكمة في الوزن الثقيل تحت سفح الأهرامات.

وقال أحمد العوضي إن الدعوة محدد فيها موعد النزال، الذي سوف يكون غالبا في بداية العام الجديد 2021، وإنه يفكر جديا في الأمر، لأنه لو قرر أن يخوض المباراة فإن هناك ترتيبات خاصة يجب أن يستعد لها الفترة المقبلة، موضحًا أنه سيعلن التفاصيل عندما يقرر الأمر.

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وأضاف أن السبب وراء جعل الملاكم الأمريكي، يطلب تحديه هو مجموعة من الصور والمقاطع المصورة التي شاركها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.



