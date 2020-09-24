الخليج 365الخميس 2020/9/24 07:05 م بتوقيت أبوظبي
كشف الفنان المصري أحمد العوضي، عن تلقيه تحد للمشاركة في مباراة ملاكمة عالمية تجمعة ببطل العالم في الملاكمة في الوزن الثقيل تحت سفح الأهرامات.
وقال أحمد العوضي إن الدعوة محدد فيها موعد النزال، الذي سوف يكون غالبا في بداية العام الجديد 2021، وإنه يفكر جديا في الأمر، لأنه لو قرر أن يخوض المباراة فإن هناك ترتيبات خاصة يجب أن يستعد لها الفترة المقبلة، موضحًا أنه سيعلن التفاصيل عندما يقرر الأمر.
وأضاف أن السبب وراء جعل الملاكم الأمريكي، يطلب تحديه هو مجموعة من الصور والمقاطع المصورة التي شاركها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضي يخطط لـ"مغامرة غير مسبوقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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