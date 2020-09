ديزني تؤجل طرح فيلم Black Widow الى 2021

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شركة ديزني عن تأجيل طرح فيلم الأرملة السوداء أو "Black Widow"، الذي تقوم ببطولته سكارليت جوهانسون، إلى 7 مايو 2021.

والفيلم الذي كان من المتوقع عرضه في 6 نوفمبر 2020، تمت إعادة جدولته في مارس بسبب فيروس كورونا، كان من المفترض في الأصل طرحه في بداية موسم الأفلام الصيفي في الأول من مايو.

يبدأ تأخير فيلم "Black Widow" بسبب تاجيل لأفلام إنتهى العمل عليها وكانت مجدولة للعرض قبلهمن قبل Marvel Cinematic Universe التي كانت تحضر لعودة "Eternals" و "Shang Chi and the Legend of the Ten Rings" أيضًا.

سيتم عرض فيلم "Eternals" ، الذي كان من المقرر أن يصل إلى دور السينما في 12 فبراير 2021 ، بدءًا من 5 نوفمبر 2021، وينتقل "Shang Chi" من 7 مايو 2021 إلى 9 يوليو 2021.

يتم أيضًا تعديل مواعيد طرح أفلام ديزني الكبيرة الأخرى مثل "West Side Story" لستيفن سبيلبرج من 18 ديسمبر 2020 إلى 10 ديسمبر من 2021.