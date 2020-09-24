أيقونة الأغنية الفرنسية جولييت غريكو ترحل عن 93 عاماً

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باريس: توفيت أيقونة الأغنية الفرنسية جولييت غريكو الأربعاء عن 93 عاماً، وفق ما أفادت عائلتها وكالة فرانس برس.

وقالت العائلة في رسالة تلقتها فرانس برس إنّ "جولييت غريكو فارقت الحياة هذا الأربعاء 23 ايلول/سبتمر 2020 محاطة بالمقرّبين في منزلها الذي طالما أحبته، في راماتويل (جنوب-شرق). كانت حياتها استثنائية".

واضافت "كانت لا تزال تضيء على الأغنية الفرنسية رغم بلوغها 89 عاماً"، في إشارة إلى تعرّضها في 2016 لجلطة دماغية، وهو العام الذي فقدت فيه أيضاً وحيدتها لورانس-ماري.

وكانت الراحلة قالت في حوار مع أسبوعية "تيليراما" في تموز/يوليو الماضي، إنّها "تفتقد (الغناء) كثيراً. الغناء هو سبب وجودي! الغناء كل شيء".

وقال مدير جولتها الأخيرة الكسندر بو لفرانس برس "رحلت سيدة عظيمة"، مضيفاً أنّها "كانت متعبة منذ مدة ولكن ظلّ إدراكها يقظاً، ومقابلتها مع تيليراما خير دليل على ذلك".