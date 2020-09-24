زين مالك وجيجي حديد يستقبلان مولودتهما الأولى

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رُزق مغني فرقة "وان دايركشن" السابق، زين مالك، وعارضة الأزياء الأمريكية، جيجي حديد، بمولودة "جميلة" تتمتع "بصحة جيدة".

وغرد مالك، 27 عاما، على تويتر معلنا خبر الولادة وشارك صورة بالأبيض والأسود ليد الطفلة الصغيرة وهي تمسك بإصبعه.

وعلق على الصورة بعبارة "الحب الذي أشعر به لهذا الإنسان الصغير يتجاوز فهمي".

وأكدت حديد، 25 عاما، نبأ الحمل في أبريل/ نيسان الماضي، أثناء ظهورها في برنامج تونايت الذي يقدمه جيمي فالون.

وقالت خلال برنامج الدردشة الأمريكي أنها ومالك كانا "سعيدين وممتنين لأماني الجميع ودعمهم".

وتربط مالك وحديد علاقة حميمية متقطعة منذ أواخر عام 2015.

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ومالك هو ثالث عضو في فرقة وان دايركشن يصبح أبا. إذ استقبل لويس توملينسون ابنه فريدي في يناير/ كانون الثاني 2016، بينما يبلغ بير ابن ليام باين والمغنية شيريل، ثلاث سنوات

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من نشر مالك لأولى أغانيه الجديدة منذ آخر ألبوم له عام 2018 والذي حمل اسم "سقوط إيكاروس" ( Icarus Falls).

ونشر مالك مقطعا قصيرا من الأغنية والتي أطلق عليها اسم "بتر Better"، وكشف أنها ستصدر الجمعة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كتب محمد والد جيجي في تعليق على انستغرام أنه "ينتظر بفارغ الصبر" ولادة الطفلة.

وأضاف "جدك هنا وينتظر مقابلتك ... ومتحمس للغاية".