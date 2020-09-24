شكرا لقرائتكم خبر عن "فيلم أصفر" أول رؤية سينمائية مصرية لمرض زهايمر يشارك بمهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان مالمو الفيلم المصرى أصفر للعرض فى مسابقته الرسمية الخاصة بالأفلام القصيرة فى شهر أكتوبر المقبل.. ويعد فيلم أصفر هو أول رؤية سينمائية جادة لقضية وضحايا مرض زهايمر فى مصر البالغ عددهم قرابة النصف مليون رجل وامرأة.

وعبر14 دقيقة يقدم الفيلم معاناة أحد هؤلاء الضحايا حيث يجسد محمد محمود شخصية الأب الذى أصبح عاجزا عن تذكر أى شيء حتى ابنته التى قامت بدورها بسنت شوقى رغم أنها الوحيدة التى ترعاه وتعد له طعامه كل يوم لكنه لم يعد يعرفها أو يتذكر أنها ابنته.

وتعمد صناع الفيلم اختيار اللون الأصفر اسما للفيلم دلالة على قسوة الخريف التى يعيشها مرضى زهايمر وكيف يفقدون ذاكرتهم وذبول مشاعرهم وحياتهم.. الفيلم كتبته راوية إسماعيل وتصوير هانى طلعت والموسيقى التصويرية لخالد كمار والمونتاج لباهر رشيد .. وهو تجربة الإخراج الأولى للسينمائية ماهيتاب أيوب التى حرصت إدارة مهرجان مالمو على توجيه الدعوة لها لحضور المهرجان.



