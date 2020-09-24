شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني أكبر سلسلة دور عرض في العالم تستغيث .. الخسارة بالملايين ولا تحتمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مجموعة Cineworld Group العملاقة وهي ثاني أكبر سلسلة دور للسينما في العالم تمر بأزمة كبيرة، حيث أعلنت عن خسارة فادحة بالنصف الأول من عام 2020 إذ انخفضت الإيرادات بشكل حاد وسط جائحة فيروس كورونا ، مما أدى إلى إغلاق دور السينما في جميع أنحاء العالم.

وانخفضت الإيرادات إلى 712.4 مليون دولار ، وانخفضت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 53.0 مليون دولار ، وتحولت المجموعة إلى خسارة بعد الضرائب بلغت 1.58 مليار دولار.

وبلغت الإيرادات في الفترة المماثلة لعام 2019 2.15 مليار دولار ، مع أرباح بعد خصم الضرائب قدرها 200.8 مليون دولار ، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 758.6 مليون دولار.

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وقالت الشركة إنه "تمت إعادة فتح 561 من أصل 778 موقعًا حتى الان ، مع إغلاق 200 دور عرض في الولايات المتحدة (معظمها في كاليفورنيا ونيويورك) وستة في المملكة المتحدة .

وأكدت المجموعة أن دور العرض التي تم إعادة فتحها أدائها ثابت، كما أضافت المجموعة: "لا يمكن أن يكون هناك يقين بشأن التأثير المستقبلي لـ COVID-19 على المجموعة. إذا كانت الحكومات ستشدد القيود على التجمعات الاجتماعية ، مما قد يلزمنا بإغلاق ممتلكاتنا مرة أخرى أو تأخير إصدارات الأفلام ، سيكون له تأثير سلبي على أدائنا المالي ومن المحتمل أن يتطلب الحاجة إلى زيادة السيولة الإضافية ".

كما قالت Cineworld إن "المفاوضات مع البنوك لا تزال جارية من أجل الحصول على إعفاءات من العهد فيما يتعلق بشهري ديسمبر 2020 ويونيو 2021".