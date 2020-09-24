شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يطرح أغنيته الثانية "عيلتى"من ألبومه الجديد "أنا بابا"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لألبوم النجم حميد الشاعرى، الأغنية الثانية من ألبومه الجديد، وهى بعنوان "عيلتى" من ألبوم الكابو الجديد "أنا بابا" وكانت الأغنية الأولى التى تم طرحها هى الأغنية التى تحمل اسم الألبوم، أغنية "عيلتى" من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى وميكس حميد الشاعرى.

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ويقدم النجم حميد الشاعرى من خلال ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم "أنا بابا"، 4 دويتوهات جديدة، الأولى بعنوان "زحمة الأيام" مع المطرب مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس، والأغنية من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، ألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى، وأغنية أخرى يقدمها الشاعرى مع المطربة الشابة جورى تحمل اسم"الحلوين بزيادة"، من كلمات أحمد حبيب، ألحان عمرو الشاذلى، التوزيع الموسيقى حميد الشاعرى، والدويتو الثالث الذى يقدمه الشاعرى بعنوان "يا دنيا دوارة"، من كلمات عنتر هلال، ألحان فلكلور، التوزيع الموسيقى حميد الشاعرى، أما الدويتو الرابع بمشاركة المطرب مصطفى شوقى بعنوان "أوتومبيل الحلاوة".

وكان آخر ألبومات حميد الشاعرى بعنوان "روح السمارة"، والذى طرحه عام 2006، وطرح حميد الشاعرى مؤخراً أغنية ديو بمشاركة كل من إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر بعنوان "قادرين"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجمهور، الذى أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى.