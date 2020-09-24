شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تكشف عن شخصيتها فى حكاية "ضى القمر" قبل عرضها السبت المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة كندة علوش، عن شخصيتها فى حكاية "ضى القمر" صمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، المقرر عرضها مساء السبت القادم 26 سبتمبر على شبكة قنوات Dmc وإنتاج سينرجى وأروما، مشيرة إلى أنها ستؤدى شخصية "الشيف عليا".

ونشرت كندة، برومو حكاية المسلسل، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صحبتها بتعليق: "انتظرونا.. ضى القمر.. الشيف عليا، تأليف يسرى الفخرانى وعبير سليمان، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينيرچي أروما".

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حكاية "ضى القمر"، تناقش ظاهرة التلقيح الصناعى للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التى تواجههم، وتجسد "كندة" خلالها زوجة محرومة من الإنجاب تلجأ للتلقيح الصناعى وتواجه عددا من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة، الأولى تجمع كندة علوش ومحمد علاء والثانية تجمع نهى عابدين ومحمد شاهين‪.

"ضى القمر" هى الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا" بعدما عُرضت أول 3 حكايات على قناة ‪dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، حكاية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة، حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، وتعرض الحكاية الرابعة حاليًا بعنوان "أمر شخصى"، بطولة شيرى عادل، بينما ستكون الحكاية السادسة بعنوان "لازم أعيش"، بطولة جميلة عوض.

"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.