شكرا لقرائتكم خبر عن صورة كاترين زيتا جونز تحمل رسالة متفائلة قبل يوم من احتفالها بعيد ميلادها الـ51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة الأوسكار الشهيرة كاترين زيتا جونز تبعث برسالة خفية لكل محبيها وعشاقها، وذلك قبل يوم واحد فقط من الاحتفال بعامها الـ ( 51 ) ، فقد كشفت النجمة التى امتدت مسيرتها الفنية لأكثر من ( 30 عاما ) عن صورة جديدة لها ظهرت بها و تبدو وكأنها أصغر سنا .

نشرت كاترين زيتا جونز على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " انستجرام " و التى تضم أكثر من 3.5 مليون شخص صورة جديدة لها التقطتها بطريقة الـ " SELFIE " فقد ظهرت بها و هى ترتدى ملابس " one-shoulder " بإحدى درجات اللون البرتقالى .



كاترين زيتا جونز

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وبمجرد أن تري صورة كاترين زيتا جونز قد تتأكد أنها تحمل رسالة خفية للعالم ، و هى أن النجمة الشهيرة تتحدي العمر بطرق عديدة وهو ما يجعلها دائما تتمتع بشباب و تألق واضح أهمها تمسكها بحالة الهدوء و الاستقرار التي تسيطر علي حياتها الأسرية ، كذلك بحثها الدائم عن النجاحات بطرق مختلفة سواء في عالم التمثيل أو بخطواتها الأخرى مثل تطرقها لعالم مستحضرات التجميل.