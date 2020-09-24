شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تحتفل بعيد ميلاد زوجها: أحبك يا أغلى من سكن قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ميلاد زوجها، موجهة له رسالة حب عبر حسابها على تويتر، وكتبت الفنانة أحلام، قائلة:"كل عام وأنت نور عيوني وضوى دنياي والحمد لله أن ربى رزقني بزوج وبحبيب وصديق واخ واب وكل شي حلو انته اللي عمرك ما حسيت خاطرى بكلمه وحشمتني وأكرمتني وتشوف وجهي غضبان والا راضي ربي لايفرقنا ويبارك لنا في حياتنا وعيالنا وسعادتنا أحبك يا اغلا من سكن قلبى وكل عام واحنا مع بعض".

وفى سياق آخر كشفت الفنانة الإماراتية أحلام تفاصيل ألبومها الجديد، مؤكدة أن انتشار فيروس كورونا تسبب فى وقف العمل على ألبومهاالجديد، حيث كانت طيلة الأسابيع الماضية ملتزمة بالحجر المنزلى، وبالتالى لم تتمكن من زيارة الاستوديو لاستكمال تنفيذ الأغنيات الجديدة.

وكتبت أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة "أصدقائى واخوانى وأخواتى جمهورى الأقرب إلى قلبى أولاً أحب أشكركم على محبتكموحرصكم على جديدى وألبومى، أولاً أنا كنت ملتزمة جداً بالحجر وعشان أسجل لازم أروح الاستوديو والاستوديو يعنى ناس ومهندسينوتسجيل وهذا يعرضنا للخطر الآن الوقت صار أفضل".

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وتابعت "إنى حريصة على تقديم الجديد والأفضل لكم، وإذا حبيت اتكلم عن ألبومى فهو جاهز بنسبة 70% ينقصه تركيب صوتي والمكسوبعدها الماستر وبعدها أعلن عن موعد نزول الألبوم، أما بالنسبة للعمل سنقل فهو مش فى حساباتى أبداً لانى مركزة فى ألبومى أكثر وممكنلو عندى عمل جاهز أفاجئكم فيه".

وأضافت "أتمنى من الجميع ألا يخمن الأغانى والشعراء والملحنين من نفسه عندما يكون الألبوم جاهزا واخترت كل أغانيه النهائية انا فقطالوحيدة من ستعلن عن كل تفاصيل الالبوم. ومعلومة مهمة كل الفنانين يختارون أكثر من عشرين أو ثلاثين ويمكن أربعين عمل وبعدها تتمتصفية الأغانى النهائية لذا أرجوا عدم تداول أى شىء بخصوص الألبوم منعاً للأحراج مع الشعراء والملحنين، وبالنهاية مقدرة محبتكموحرصكم بس الشىء الوحيد اللى أقدر أقوله لكم، ومتأكدة منه إن ألبومى ألبوم من الطراز الرفيع والرفيع جداً لأنه يحمل أسماء شعراءوملحنين كبار ومخضرمين واغاني تليق بهم وبجمهوري شكراً لكم".