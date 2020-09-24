شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام ضعيفة تسجلها إيرادات السينمات ليلة الأربعاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل فيلم "الغسالة" رقما جديدا فى إيراداته، مضيفا 30 ألف جنيه ، وبذلك تصل إيراداته لـ 14 مليوناً، و140 ألف جنيه، منذ طرح الفيلم يوم الخميس الموافق 30 يوليو الماضى – وقفة عيد الأضحى – ويتصدر "الغسالة" إيرادات الموسم الذى يشهد عرض 3 أفلام أخرى أمامه تم عرضها سابقاً فى موسم أجازة منتصف العام الدراس، وفيلم آخر جديد وهو "توأم روحى" للفنان حسن الرداد وأمينة خليل.

وحقق فيلم "زنزانة 7" 170 ألف جنيه ليلة الثلاثاء ، لتصل ايراداته في الأسبوع الأول لـ مليون و908 آلاف جنيه في شباك التذاكر، وهو بطولة أحمد زاهر نضال الشافعى، عبير صبرى، أحمد التهامى، وآخرين، إخراج إبرام نشأت، وبذلك يكون متفوقا على فيلم توأم روحى، الذى حقق 99 ألف حنيه ، ويقدم بطولته حسن الرداد وأمينة خليل، إخراج عثمان أبو لبن.

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فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة اصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.