شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح ماجد المصرى وصبا مبارك لبطولة مسلسل "الملك" أمام عمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج تامر مرتضى لـ"الخليج 365" إن الاستعدادات لمسلسل "الملك" بطولة النجم عمرو يوسف، المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، ويتناول شخصية أحمس طارد الهكسوس، تسير بشكل جيد، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، مشيراً إلى أن التعاقدات تجرى بشكل جيد، حيث بدأ المخرج حسين المنباوى ترشيح الأسماء، ومنهم النجم ماجد المصرى والفنان الأردنية صبا مبارك، لافتاً إلى أن كافة الأسماء والتفاصيل سيتم الإعلان عنها بمجرد التعاقد مباشرة.

وحدد القائمون على المسلسل الذى يكتبه محمد وخالد وشيرين دياب ويخرجه حسين المنباوى، منتصف شهر نوفمبر المقبل موعداً لبدء التصوير، حيث بدأت الشركة المنتجة فى ترشيحات الفنانين والحصول على الموافقات منهم حيث تم الاستقرار على كل من صبا مبارك وماجد المصرى وسوسن بدر، وجارٍ الاستقرار على باقى الفنانين.

مسلسل "الملك" تعاون إنتاجي بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 لما يتضمنه العمل من حروب وخيل وملابس وديكورات، حيث يتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

ويعود عمرو يوسف عن الدراما الرمضانية بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" في شهر رمضان من عام 2018، وشارك فى بطولته صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى وأحمد عبد الله محمود وعلى قاسم وسلوى محمد على ورشدى الشامى ومحمود حافظ وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.