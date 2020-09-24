شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا ثورن في " Girl " امرأه تخطط لقتل والدها .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الممثلة العالمية بيلا ثورن علي فيلم الإثارة "Girl"، ومن المقرر ان يخرجه المخرج تشاد فاوست كما حصلت Screen Media على حقوق عرضه، وتلعب ثورن دور امرأة شابة تعود إلى بلدتها الصغيرة عازمة على قتل والدها المسيء ، لتكتشف أن شخصًا آخر قد وصل إليه أولاً أثناء بحثها عن إجابات ، تكتشف الشابة إرثًا عائليًا أكثر خطورة مما تتصور.



بيلا ثورن

ويشارك في بطولة الفيلم الممثلين ميكي رورك ، جلين جولد ، لانيت وير وإليزابيث سوندرز.

والفيلم من إنتاج توماس مايكل وشاين بوتزلوشير وسارة شاك ، ومخرج الفيلم تشاد فاوست شارك من قبل في كتابة وإنتاج فيلم Better Start Running بطولة جيريمي أيرونز وأليكس شارب وماريا بيلو ، وأنتج مؤخرًا برنامج Billionaire Boys Club لـ تارون إجيرتون وأنسيل إلجورت وإيما روبرتس.

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وقالت سكرين ميديا ​​في بيان "يسعدنا أن نعرض بيلا ثورن كما لم تراها من قبل ونعلم أن معجبيها سيحبون مشاهدتها وهي تتولى المسؤولية ويأخذون الأسماء".

تم التفاوض على الصفقة من قبل Seth Needle ، نائب الرئيس الأول لعمليات الاستحواذ العالمية والإنتاج المشترك لشركة Screen Media ، مع Jason Moring ، الرئيس والمدير التنفيذي ، و Mark Padilla ، نائب الرئيس الأول للمبيعات والاستحواذ في Double Dutch International التفاوض نيابة عن صانعي الأفلام.