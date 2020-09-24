شكرا لقرائتكم خبر عن دارين حداد تنضم إلى فريق عمل عمر الناجى "حرب طروادة" بطولة أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة التونسية دارين حداد إلى أسرة مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.





وأعربت دارين عن سعادتها بالعمل في المسلسل الذى يقدمها بشكل مختلف وجديد وتتمنى ان ينال دورها اعجاب الجميع، مشيرة إلى أنها سعيدة بالعمل مع فنان كبير بحجم أمير كرارة.

وتتواجد حاليا الفنانة دارين حداد فى القاهرة من أجل الاستعداد لبدء تصوير أولى مشاهدها فى المسلسل خلال الأيام المقبلة.





وانتهت مؤخرا دارين حداد من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "الجاسوس" تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، حول قضايا الجاسوسية، تتخلل الأحداث قصة حب، ويشارك في بطولته لطفى العبدلى ورياض النهدى.

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أما الفنان أمير كرارة، فيقدم بطولة مسلسل "نسل الأغراب" بمشاركة النجم أحمد السقا في الماراثوان الرمضانى المقبل، بالإضافة لعدد كبيرمن النجوم، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى .

وشارك كرارة في موسم رمضان الماضى بمسلسل الاختيار بطولة أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.