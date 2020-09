شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح Black Widow و West Side Story إلى 2021 بسبب جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت مواعيد إصدار الأفلام العالمية في تغيرمستمر، حسب ما يحدث اليوم فلا يعرف أحد ما قد يحدث غدا، وهو ما يجعل شركات الإنتاج تتراجع خلال تلك الفترة عن مواعيد إصدار أفلام لمحاولة فهم ما يحدث في السوق وتجنب الخسارة قدر المستطاع بسبب جائحة كورونا، وفي هذا الإطار نعرض التغيرات الجديدة في تواريخ إصدار أهم الأفلام في الفترة المقبلة بهوليوود حسب ما نشر موقع hollywoodreporter.

مازالت ديزني عند قرارها في طرح فيلم Soul في عيد الشكر لعام 2020 ، ومن المقرر أيضا عرض فيلم Death on the Nile هذا العام.

Advertisements

في تعديل رئيسي آخر لجدول إصدارها ، تؤجل ديزني Black Widow و West Side Story إلى العام المقبل وسط التحديات التي يفرضها جائحة فيروس كورونا المستمر.

أما Marvel ، فقررت تأجيل Black Widow, بطولة سكارليت جوهانسون من 6 نوفمبر. الي 7 مايو 2021، كما تم تأجيلMarvel's Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings من 7 مايو إلى 9 يوليو 2021 .