شكرا لقرائتكم خبر عن صور..وصول نجوم "زنزانة 7" الإسكندرية للإحتفال بالفيلم مع الجمهور هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل صناع فيلم "زنزانة 7"، إلى أحد فنادق محافظة الإسكندرية، لعمل جولة في السينمات هناك ومشاهد الفيلم مع الجمهور السكندرى، حيث يتواجد حاليا بعروس البحر الأبيض المتوسط، كل من الفنانون نضال الشافعى وأحمد زاهر ومدحت تيخة ومنة فضالى والمنتج أيمن يوسف وعدد آخر من صناع الفيلم.





فيلم "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصرى وعبير صبرى وإيهاب فهمى ومنة ‏فضالى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏

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الفيلم بطولة أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا، ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏



